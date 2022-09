Landsretten: Politiet handlede forkert under sommer-razzia

Merpris: 95.000 kr.

Det frie værkstedsvalg, som ellers gælder ved al service og vedligehold af biler, blev således sat ud af kraft af politiets fremfærd. Byretten gav politiet medhold i, at det var i orden, men nu har Venstre Landsret bestemt, at det ikke er ok.

Den konkrete sag gælder en Audi A3 diesel, som blev stoppet af politiet på grund af kraftig røgudvikling fra bilens udstødning. Ejeren indrømmede blankt, at bilen var tunet uden efterfølgende godkendelse, og politiet sendte derfor bilen til et autoriseret Audi-værksted, sådan som det har været praksis i år.

Det autoriserede Audi-værksted ville have 115.000 kr. for at lovliggøre bilen. En medlemsvirksomhed under Dansk Bilbrancheråd mente, at arbejdet med lovliggørelse af bilen kunne gøres for 20.000 kr., men politiet holdt fast i, at det dyre, autoriserede værksted skulle forestå lovliggørelsen.