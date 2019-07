Lær at køre din klassiske bil

Styretøjet kræver ofte lidt flere kræfter, og bremserne bider ikke helt så hårdt, som mange er vant til. Køreoplevelsen er i det hele taget en anden, når man lufter sin klassiker. Skal man have det fulde udbytte af sin klassiske bil, kræver det, at man lærer den at kende ordentligt. Derfor afholder FDM en ny type kurser, hvor entusiaster kan lære at få bedre styr på deres klassiker ude i trafikken.

”En klassisk bil kører og skal køres på en helt anden måde, end nye biler gør i dag. Skal man have det fulde udbytte ud af sin bil, kræver det, at man bliver fortrolig med dens køreegenskaber. Derfor har vi lavet kurset her,” siger køreinstruktør på FDM Jyllandsringen, Bjarne Kragelund.

Kurset inkluderer både teori og praktiske øvelser, som naturligvis tager udgangspunkt i hver enkelt bil, inden deltagerne sendes ud på banen.

”Det er ældre biler, som ikke har moderne hjælpemidler som ABS og ESC. Derfor bliver det med bremse- og undvigemanøvrer af den gamle skole,” siger Bjarne Kragelund.

Udover teorien og manøvreøvelserne på banen bliver der også god tid til at diskutere, hvorfor bilen reagerer, som den gør, ligesom der er rig lejlighed til at møde andre klassikerentusiaster og deres biler.