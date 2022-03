1.118 ledere fra bilindustrien i kæmpe undersøgelse: Vi skal have flere offentlige ladere til elbiler

Offentlige aktører bør opstille ladere

Nogle områder er mere tyndt befolket end andre, og nogle områder har store sæsonudsving i efterspørgslen som sommerhusområderne.

Etableringen af ladeinfrastrukturen er i Danmark i høj grad drevet af de frie markedskræfter, og det er derfor klart, at det er mere oplagt i en forretningsmodel at sætte ladestandere op, hvor man har et gennemsnitligt, stabilt højere brug end modsat.

Derfor bør offentlige aktører ifølge KPMG spille en rolle i at sikre, at der også er ladeinfrastruktur i de område, der er mindre attraktive for private aktører.

Hvad kan lokale myndigheder gøre for at fremskynde udbredelsen?

“Fra 1. april 2022 forventer vi, at Lov om infrastruktur for alternative drivmidler træder i kraft. Det vil gøre det muligt for kommunalbestyrelser og regionsråd at indgå aftaler med ladeoperatører om offentlige ladepunkter på kommunale og regionale arealer.”

Virker tilskud til køb af elbil?

Et andet aspekt i KPMG-rapporten er statslige tilskud til køb af elbil. De skifter i størrelse og form fra land til land, og der er ingen mulighed for at ensrette tilskud i EU-regi:

“Nej, og det er reelt en af udfordringerne. EU-landene er forskellige i deres politikker, som reelt udspringer af lovsammensætningen. I Danmark har vi blandt andet registreringsafgiften som håndtag at skrue på og derigennem tilskynde køb af elbiler. Andre lande opererer med deciderede tilskud, som det ses i Tyskland lige nu. Så lige nu importeres der rigtig mange nyere brugte elbiler til Danmark."

"Det behøver i sig selv ikke være skidt, men set i et større billede giver det en skævvridning landene imellem hvor en mere ensartet, koordineret og langsigtet strategi giver større gennemsigtighed og dermed nedbryder potentielle barrierer for at folk hopper med på bølgen og køber elbiler.”