Lad op, mens du køber ind: 300 nye lynladere på vej i 2022

Også ved Netto og Bilka

Derudover er der i aftalen lagt op til, at Clever løbende skal opstille ladere ved flere af Salling Groups butikker, f.eks. Netto og Bilka.

Alle elbilister kan benytte lynladerne via abonnement hos Clever – ved at betale med kreditkort eller med en app. På sigt bliver det også muligt at lade elbilen via Føtex Plus-app’en.