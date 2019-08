Kvinder kender deres biler

Knap 100 kvinder blev lidt klogere på deres biler tirsdag aften. Både teknikken i dem og hvordan de kører.

Begge dele blev gennemgået og efterprøvet i workshoppen "Kvinde kend din bil", som er arrangeret af værkstedskæden Autopartner i samarbejde med Continental dæk og Bil Magasinet.

Glatføre- og teknikkursus

Workshoppen blev afviklet over tre en halv time tirsdag aften på Sjællandsringen ved Roskilde, hvor én del bestod af grundlæggende teknikforståelse, med tips og trick til, hvordan man får mere ud af sin bil, og en anden del bestod af et kørekursus, med fokus på glatførerkørsel.

Titlen kunne lede til beskyldninger om kønschauvinisme, hvilket Bil Magasinet meget gerne undgår. Men under workshoppen bliver det hurtigt klart, at der er plads til en anden type spørgsmål, når alle deltagere er kvinder, og stemningen dermed bliver ligeværdig og afslappet.

På banen viste det sig igen og igen, at kvinder ikke står tilbage for mænd, når det gælder om at håndtere glatte kurver og underlag.

Arrangementet kører igen på tirsdag den 26 august på Jyllandsringen. Det koster 199 kr. pr. deltager, og kan anbefales. Køb billet her.