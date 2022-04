Kvinder fravælger kørelæreruddannelsen efter lovændring

Kun to ud af 100 lastbiler på de danske veje føres ifølge Transportens Udviklingsfond af en kvinde, og det afspejles i kørelærerfaget. Kørekort til lastbil med hænger har nemlig været lovpligtigt for at blive optaget på kørelæreruddannelsen siden 2014, og siden da er antallet af kvindelige ansøgere til uddannelsen faldet markant.

"Der er langt færre kvinder, som søger ind på kørelæreruddannelsen, efter optagelseskravet om lastbilkørekort er trådt i kraft. Jeg får opkald fra mange kvinder, der gerne vil være kørelærer, men som ikke ønsker at tage lastbilkørekort. Typisk er de nervøse ved tanken om at manøvrere en stor lastbil, og det er ærgerligt og problematisk både for kvinderne og for de mange elever, som ønsker en kvindelig kørelærer, siger Lisbeth Jensen, der står bag Lisbeths Køreskole og kørelæreruddannelsen Kørelærer.nu.

Kvindelige kørelærere er efterspurgte

Ifølge Lisbeth Jensen er kvindelige kørelærere meget efterspurgte særligt blandt køreskoleelever af samme køn.

"At tage kørekort er en ny og for mange usikker situation, og for de kvindelige elever handler det ofte om, at de følger sig tryggere ved en underviser af samme køn – præcis ligesom mange foretrækker en læge af samme køn," fortæller Lisbeth Jensen.

Hun mener, at man vil kunne få flere kvinder til at søge ind ved at fjerne optagelseskravet om kørekort til lastbil og foreslår simulatorundervisning som en løsning til at afhjælpe manglen på kvinder i faget.

"Undervisning med lastbilsimulator vil kunne give eleverne den nødvendige baggrundsviden om blandt andet lastbilens blinde vinkler, og hvor meget udsyn lastbilchaufføren har," lyder det.