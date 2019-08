Kvindelig tv-vært omkommer i jagten på at nå 996 km/t

Onsdag d. 28. august blev den sidste dag i Jessi Combs liv. Hun omkom i en voldsom ulykke, mens hun var i færd med at sætte en hastighedsrekord i Alvord-ørkenen i Harney County.

Jessi var drevet af fart. Inden hun satte sig for at sætte en ny rekord, havde hun mange bag sig. Men hendes mål var at slå en en rekord fra 1976, hvor Kitty O’Neil kørte 824 km/t!

Til formålet havde hun ombygget et gammelt jagerfly af typen F-104A. Groft sagt, så fjernede hun vingerne, og monterede fire hjul og et rat.

Sidste år i oktober lykkedes det hende at køre 777,6 km/t under en testkørsel. Onsdag d. 28. august 2019 var dagen, hvor hun officielt gik efter at slå rekorden. Men her gik det desværre gruelig galt, da hun forulykkede i sin jetbil med høj fart.

Målet var 996 km/t

Få dagen inden ulykken lagde hun et billede på Instagram, hvor hun skrev, at målet var at nå 619 miles i timen, hvilket svarer til 996 km/t.