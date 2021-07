Kvinde kørte over for rødt 49 gange... I eks-kærestens bil

Kan du huske sidste gang, du så nogen køre over for rødt? Måske er det endda lige sket. Men måske ikke så mange gange, som en kinesisk kvinde gjorde det i Zhejiang-provinsen fornylig. Det skriver Boosted.dk.

Ifølge Global Times blev det lokale politi opmærksom på kvindens kørsel, da der indløb meldinger om en Audi, som brød den ene efter den anden bestemmelse i landets færdselslov.

På bare to dage kørte kvinden bl.a. over for rødt hele 49 gange. Den sag kunne politiet ikke lade ligge, men da man undersøgte sagen nærmere, viste det sig, at den mandlige ejer i samtlige tilfælde ikke havde siddet bag rattet af Audien.