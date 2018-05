Kvalificeret prisgæt på ny VW Golf GTI med 290 hk

Verdenspremiere

Er du GTI-fanatiker, og ikke været ved Wörthersee, er du gået glip af årets begivenhed. Flere 100.000 GTI-entusiaster samles ned til søen for at dyrke deres fælles passion for GTI-emblemet. En unik mulighed for Volkswagen hvert år at præsentere nyheder for en meget specifik målgruppe. I år har de taget Golf GTI TCR med – en konceptbil som vi er sikre på, rent faktisk kommer til salg.

Hvad betyder TCR?

TCR står for Touring Car Racing. En europæisk løbsserie udelukkende bestående af private teams. Golf GTI TCR er Volkswagens forsøg på både at bygge en hulens hurtig GTI og samtidig skabe opmærksomhed omkring løbsserien. Gadeversionen af VW’s racerbil bliver præsenteret af Benjamin Leuchter, der er fabriksracerkører for VW, og den legendariske racerkører Hans-Joachim Stuck på GTI-standen til dette års Wörthersee-træf.