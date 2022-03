Kunne du tænke dig en enorm VW Boble som elbil?

ORA er måske ikke et bilmærke, du kender, men det er et af de kinesiske bilmærker, som sigter mod Europa i øjeblikket.

Bag Ora står Great Wall Motor, som er en af Kina største bilproducenter, selvom firmaet først blev etableret i 1984. GWM producerer biler i samarbejde med flere andre internationale bilproducenter, blandt andre BMW og GM, og de markedsfører mange mærker.

To af dem blev lanceret på biludstillingen i München i september 2021.

Det gælder mærket Wey, der positionerer sig over for Lexus. På udstillingen meddelte firmaet, at man ville introducere mærket i Europa i 2022.

Det andet var mærket Ora, som er små eldrevne biler inspireret af typiske europæiske bildesigns. Den første er Ora Cat, som tydeligvis er inspireret af Mini.