Kunne du også tænke dig at smadre en Berlingo?

Grand Tour er ude på ballade

Gutterne fra The Grand Tour er tilbage og denne gang er det ikke for sjov. De tager kampen op mod kreationer fra deres nærmeste nabo, Frankrig, og efter alt at dømme er der skruet godt op for gammelt nag mellem de to nationer.

Traileren for den nye sæson starter nemlig ud med en 2CV i frit fald, for som Clarkson siger, så lovede de jo, at affjedringen var så god, at den ville kunne holde til at blive tabt fra 500 feet. Det svarer altså til over 150 meter.

Hvorvidt den lille franske bil overlever, må I se for jer selv, men vi kan godt love, at det ikke bliver kønt.