"Kunderne er illoyale over for bilforhandlerne"

Hvordan vil I rådgive en mellemstor forhandler med 20 ansatte i Midtjylland, der har brug for hjælp til at udvikle en digital strategi for de næste 24 måneder?

"Alle bilmærker er bygget til forskellige målgrupper, så hvis forhandleren eksempelvis sælger Toyota, skal strategien ramme lige præcis dem, som forhandleren betragter som sine "typiske Toyota-kunder"."

Kunderne er illoyale

"Det handler også om at kunne differentiere sig. Mange forhandlere anvender stadig marketingreb som 'vi er en familieejet forhandler, der har solgt biler i 50 år'. Men kunderne er i stigende grad illoyale over for bilforhandlerne, hvilket gør det nødvendigt at fortælle potentielle kunder, hvorfor jeg skal handle bil netop hos dig. Hvad gør dig speciel? Alt dette kan være overvældende at skulle lægge en digital strategi for, så derfor ser vi et stigende behov for at få løst denne type opgaver."

Hvor finder man de lavest hængende frugter i autobranchen?

"Bilforhandlere oplever i øjeblikket et højt bilsalg, men også at indtjeningen ikke følger med. Her er der stadig mange ting, forhandlerne selv kan påvirke. Med vores analyseværktøjer kommer vi rundt om forhandlerens forretningsmodel, præsenterer en anbefaling og hjælper med eksekveringen. Det kan være alt lige fra salgsstrategi til optimering af eftermarkedssalg."