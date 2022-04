Kunder anklager Clever for kontraktbrud: “Et forsøg på at snyde folk”

Det fulde svar fra Clever

"Da dette er en ekstraordinær situation, så er det klart, vi også gør alt, hvad vi kan for tilbyde vores kunder flere muligheder. Lige nu bruger vi rigtig meget tid på at hjælpe vores kunder og svare på alle deres spørgsmål. Det er rigtigt, at det fremgår af vilkårene, at Clever ikke prisregulerer pga. inflation i bindingsperioden, men da ændringen ikke skyldes inflation, men i stedet de historisk høje elpriser forårsaget af bl.a. krigen i Ukraine, mener vi ikke, at der er noget til hinder for, at vi ændrer prisen – også selv om man stadig er i bindingsperioden. Vi har bl.a. mulighed for at ændre aftalen, når det skyldes forhøjede omkostninger, hvilket også står i vores vilkår. Dette er grundlaget for, at vi indfører et midlertidigt energitillæg.

Vi ved, at det midlertidige energitillæg selvfølgelig påvirker folks privatøkonomi og dagligdag. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at finde et niveau, som giver mening for vores kunder ved at tilbyde dem flere valgmuligheder. Fx kan man stille sit abonnement i bero, konvertere sit abonnement samt opsige sit abonnement, også selv om man er ny kunde inden for bindingsperioden."