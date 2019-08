Kunde dømt for at svine bilforhandler til

Selv om du føler dig snydt af din bilforhandler, kan du ikke svine ham til, som du lyster. Det viser en dom der er afsagt i en sag, hvor en nordjysk bilforhandler anklagede en kunde for injurier.

Det er autobranchens uafhængige branchemagasin "Motor-Magasinet", der omtaler sagen, med fagorganisationen Bilbranchen som kilde.

En kunde følte sig angiveligt dårligt behandlet af bilforhandleren og benyttede Facebook til at omtale forhandleren nedsættende. Kunden beskyldte således forhandleren for at være "pengegrisk" og et "snydefirma" i et Facebook-opslag.

Forhandleren følte sig omvendt dårligt behandlet af kunden og anlagde injuriesag mod kunden, og den nordjyske bilforhandler vandt sagen.

Må ikke bruge ordet 'snydefima'

Ifølge seniorchefkonsulent hos Bilbranchen, Karoline H. Thomsen, er det især ordet "snydefirma" kernen i sagen.

"Kunden i den konkrete sag brugte ordet "snyd", og det er injurierende. Den almindelige forståelse af ordet er sådan noget som "fusk", "svindel", "fifleri" eller at opføre sig "bedragerisk". Bedrageri er omfattet af straffelovens regler," forklarer Karoline H. Thomsen til Motor-Magasinet.

Derimod er ordet "pengegrisk" ikke et problem i retmæssig forstand.

"Det bliver for eksempel ikke betragtet som injurier eller bagvaskelse, at kalde andre for "idiot". Generelle mishagsytringer og holdninger er accepteret", forklarer Karoline H. Thomsen.