Kristi himmelfartsferien kan være et trafikmareridt - her er de VÆRSTE tidspunkter at køre på

Ikke bare ferietrafik

”Det er særligt lige op til Kristi himmelfartsferien, altså onsdag den 25. maj mellem klokken 14.00 og 19.00, at der er stor risiko for kødannelser og forlænget rejsetid. På det tidspunkt vil ferietrafikken nemlig begynde at blande sig med myldretidstrafikken, og så har vi balladen. Vi opfordrer som altid til, at man holder sig orienteret på trafikinfo.dk, så man kan nå at ændre rute eller afrejsetidspunkt, hvis der er sket noget derude. Vi opdaterer løbende om trafiksituationen her og nu,” siger specialkonsulent i Vejdirektoratet, Helene Cecilie Kærsgaard.

Mange spenderer Kristi himmelfartsferien i sommerhus, og det betyder, at det ikke bare er på motorvejene, der kommer tæt trafik, men også vejene til de store sommerhusområder. Det gælder især sommerhusområderne langs den jyske vestkyst og i Nordsjælland: