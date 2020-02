Krig om ladestanderne: Nu får taxaer førsteret til at lade i København

Debatindlæg: Mikkel Thomsager, chefredaktør på Bil Magasinet, februar 2020

Skal du vente med at lade din elbil, hvis en taxa pludselig ankommer til ladestanderen og har brug for at komme hurtigt videre?

Flere taxachauffører i København vil meget gerne have en forlomme ved ladestanderen, og på Bil Magasinets redaktionen har vi endda selv oplevet, hvordan en taxachauffør bad om at få hurtigladerstikket, så vi var overladt til det mindre hurtige Type 2-stik. Argumentet var, at han var på arbejde, og det var vi ikke. Vi overlod stikket til taxachaufføren, da vi ikke ønskede en længere diskussion om, hvem der var mest presset på tid.

Omvendt synes det også provokerende, at ankomme med sin elbil til en af de 6 ladestandere i København, som e-on nu har forbeholdt taxa-kørsel, hvis der ikke holder en taxa. For ifølge skiltene må normale elbilsbrugere ikke længere bruge disse ladestandere – på trods af at de stadig vises frem i diverse apps og kort over ladestandere i hovedstaden? Hvis ikke du har gjort dig dit forarbejde, risikerer du at stå med en lang næse, når du stadig ved lynladeren.

