Kranbil løfter Ford Mustang Boss 302 op af kløft

Pepe's sendte en almindelig kranbil, men en drone viste, at bilen lå for langt nede til at kablet kunne nå. De ringede derfor efter deres ombyggede Peterbilt Century 1060S, et monster af en super-heavy duty kranbil. Lastbilen vejer 50 ton, og kranen har en maksimal løftekapacitet på 60 ton. Kranen kan drejes 360 grader.

Den har et langt kabel, og mulighed for at fjernbetjening, så de to operatører måtte glide forsigtigt ned ad bjergsiden og vade gennem tjørnebuske for at komme ned til Mustang'en.

Det lykkedes at fiske den sjældne Mustang tilbage på vejen, men den er så smadret, at den sandsynligvis ikke engang kan bruges til reservedele.