Ekspert: De unge køber gerne en kinesisk bil, hvis den kan det samme

Den 23. udgave af KPMG’s årlige Global Automotive Executive Survey viser resultatet af en grundig rundspørge blandt 915 topledere i den globale bilindustri.

Konklusionen er, at industrien vil opleve en mere rentabel vækst i løbet af de næste fem år, men også at man på kort sigt fortsat er meget bekymrede over forsyningssikkerheden i forhold til råvarer og komponenter.

På kort sigt vil bilsalget i 2023 ifølge rapporten blive præget af inflation, stigende renter og en fortsat usikkerhed om krig i Europa.

Der bør være ro om bilafgifterne

Herhjemme bliver det afgørende, at den nye regering får skabt ro om bilafgifter og tilskudsmodeller, så forbrugere og forhandlere ved, hvad de har at rette sig efter.

“Man bør så hurtigt som muligt kigge på forudsætningerne for den nuværende indfasning af afgifterne da disse er ændret og kan betyde en langsommere udrulning af de grønne biler i Danmark,” siger Rune Grøndahl, ekspert i bilindustri, skatteforhold og partner i KPMG, til Bil Magasinet.

Er skattelovgivningen forberedt på nye digitale tjenester i biler?

“Det korte er svar er nej. Skattelovgivningen for biler stammer fra en tid, hvor en bil var, som den var, når den kørte ud fra fabrikken. Der ligger en opgave for lovgiverne i at opdatere lovgivningen, så den ikke bliver forældet. I dag er software lige så vigtigt som stål, og det giver et potentielt problem med registreringsafgift. Det kan i hvert fald give en udfordring med det provenu, staten får ind på bilafgifter.”