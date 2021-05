Forbud mod unødvendig færdsel i Nordtyskland: Disse tidspunkter skal du IKKE køre sydpå

Kørselsforbud om natten

Når du nærmer dig den tyske landegrænse i den nære fremtid, bør du tage et kig på uret. Er du typen, der tager de lange stræk i nattetimerne kan du nemlig løbe ind i et problem: Pinneberg Amt har udstedt et udgangsforbud for al unødvendig færdsel efter klokken 22 syd for Rendsburg.

Det er et større område, der blandt andet dækker Autobahn A7 mellem den danske grænse og Hamborg.

Forbuddet er gældende mellem klokken 22.00 og 05.00 - altså nattetimerne, hvor det tidligere har været svært at kontrollere coronarestriktioner.

Forbuddet gælder al færdsel, og gennemkørsel er således også ulovligt. Eneste undtagelser er ifølge JV.dk hvis du pendler til eller fra arbejde eller hvis dit ærinde er sygdomsrelateret.