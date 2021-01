Markedet for brugte biler havde sit bedste år nogensinde i 2020

Der har været mange faktorer i 2020, som har medført de høje salgstal - især pandemien, men også de nye bilafgifter kommer til at påvirke markedet fremover.

Jan Lang fra Bilbasen forudser, at 2021 ligeledes vil blive et flot år for brugtbilshandlen og han holder særligt øje med premium plug-in hybridbiler som Volvo, Audi, Mercedes og BMW.

"Vi kan faktisk se udviklingen allerede nu, at der er en øget interesse for netop de biler på brugernes søgeadfærd på Bilbasen," siger Jan Lang.

Han fortæller, at det især skyldes den omtale, der har været af disse modeller på nybilsmarkedet, som i stor stil smitter af på brugtbilsefterspørgslen.

Det nye lovkompleks omkring afgifter vil desuden være med til at drive den grønne omstilling, særligt på nybilsmarkedet, men det vil også gøre det mere attraktivt at købe især nyere og dyrere plugin hybrider og elbiler, altså dem som har fået lavere afgifter.

Forventer ikke rekordår i 2021

Alt i alt forventer Jan Lang et år 2021 lidt over gennemsnittet med reelle salg, der kommer til at ligge mellem 380.000 til 400.000.

"Jeg forventer ikke, at 2021 bliver et rekordår af følgende årsager: Den gruppe af folk som var påvirket af pandemien i forhold til offentlig transport og dermed gik ud og købte biler i stedet, har fået deres behov dækket. Men jeg forventer et fint år, som nok kommer til at ligge lige over gennemsnittet."