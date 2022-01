Se dem her: Dronningen og Kronprinsen får nye biler

Kongehusets andre nye el- og hybridbiler

Kongehuset har i løbet af 2021 udskiftet tre benzinbiler med to hybridbiler og enkel elbil. Elbilen er en ID.3 Pro S der kører med nummerpladen Krone 18. Den skal primært bruges til kortere ture mellem Amalienborg og Fredensborg, hvilket den har rigelig rækkevidde til med sit 62 kwh batteri.

Så har de også købt to Audi A8 Long hybrid til limousine brug for hoffets medlemmer og den kongelige familie. Her er den elektriske rækkevidde på kun 45 km og prisen runder 1,6 mio. kr. igen med afgifter, som Kongehuset ikke betaler.

Kongehuset har i alt 7 el- og hybridbiler og forventes at udbygge andelen af bæredygtige biler i de kommende år.