Sætter rekord: Kommunerne skovler penge ind for parkering

Parkering er ikke for profit

”Reglerne er ret klare. Man må ikke indføre betalingsparkering for at tjene flere penge til kommunekassen. Senest har Bornholms Regionskommune i to omgange måttet skrotte en p-plan, fordi formålet med ordningen var at få et provenu. Uanset hvad kan vi konstatere, at parkering bliver en stadigt større udgift for bilisterne," udtaler chefkonsulent i FDM Dennis Lauge.

FDM's opgørelse indeholder ikke betalinger til private parkeringsselskaber.