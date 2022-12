Kommuner vil sætte en stopper for 130 km/t

Skal både spare CO2 og afhjælpe borgernes støjgener

Når der ikke lige er kø på grund af uheld eller vejarbejde, så kan man mange steder over Fyn nyde at køre 130 km/t. Men det kan i fremtiden være slut på flere strækninger.

Nærmere bestemt strækningerne ved Middelfart-, Kerteminde og Nyborg Kommune, det skriver TV 2. Middelfart er har set sig varm på idéen med at sænke hastigheden for at spare på deres CO2-udledning. Med klimaloven fra 2020 blev det vedtaget, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal mindskes med 70 procent i 2030. Det gælder også for kommunerne. Derfor har Middelfart Kommune mandag sendt en indstilling til Transportministeriet for at få sænket hastigheden til 110 km/t på en strækning på 13,8 kilometer.

I Kerteminde Kommune og Nyborg Kommune vil de også sænke farten på strækningen ved kommunen - men af en anden grund. De vil have sænket hastigheden, fordi det larmer for meget, når biler og lastbiler kører 130 km/t. Ved Nyborg har de et ønske om at få hastigheden helt ned på 90 km/t.

