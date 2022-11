Kommune lader el-skraldebiler op med dieselgeneratorer

ARC siger til Mobilitywatch, at den opladningen hovedsageligt sker via strøm fra elnettet, og selskabet har da også bestilt flere lynladere, men på grund af forlængede leveringstider har de ladet vente på sig.

Derfor har ARC lejet de to generatorer til ind i mellem at lynlade el-skraldebilerne mellem to skiftehold. De oplyser til Mobiltywatch, at de har brugt generatorerne til at oplade en til to skraldebil op til to gange om ugen.

”Det havde da været federe at have de andre ladere. Nu er de på vej, og så kan vi jo sende dieselgeneratorerne videre i systemet, når vi har dem,” siger Helena Nielsen, der er chef for affaldsindsamling hos ARC, til Mobilitywatch.