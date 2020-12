Kommentar: Når man har prøvet en F-16, findes der ikke mere hurtige biler

Til daglig er jeg chefredaktør på et ­magasin om flyvning (nordicgliding.com), og i den forbindelse havde Flyvevåbnet ladet mig vide, at der var et ledigt bagsæde i en F-16. Efter at have læst den 600 sider lange Flight Manual sad jeg så endelig i ­bagsædet på ET-198 for enden af Skrydstrups lange bane.

De næste 90 minutter ville ændre mit liv

Da min pilot gav gas og lod flyet løbe ned ad banen, opdagede jeg, at jeg aldrig havde ­oplevet RIGTIG power. Vi gik forbi 500 km/t stort set, da vi overfløj hegnet på ­flyvestationen – og pegede derefter næsen op mod den flotte cumulus-himmel.

Pludselig kunne jeg se hele Jylland og de norske fjelde mod nord, mens mine ører klikkede og ­poppede på grund af højdeændringen.