Kom til Supercar Sunday og få det nye Bil Magasinet, før det udkommer

Nu er det ved at være tid til, at Bil Magasinets redaktion går på sommerferie, hvilket også betyder, at vi holder en kort pause fra Supercar Sunday.

På søndag er det sidste gang i juli, at vi mødes til Supercar Sunday.

Vi tager den nye Jaguar F-Type P340 R-Dynamic med. Den er garant for knald og bang, når den står i "Sport". Det skal i selvfølgelig nok få lov at høre.

Der vil, som altid, være friskbrygget kaffe, men vi har også taget en stribe af det nyeste Bil Magasinet med, som du kan få, før det udkommer! Så tag din sportsvogn med, så bytter vi med et blad og en kop kaffe.

Det foregår som altid hos Olivers Garage

Adresse: Kystvejen 24, 2920 Charlottenlund

Vi starter kl. 10.00 og slutter igen kl. 12.00

Vi glæder os til at se jer.

Supercar Sunday kører videre efter ferien fra d. 5. august.