Kom til Supercar Sunday i Viborg på søndag

Supercar Sunday er en uformel sammenkomst for bilentusiaster med en forkærlighed for mange hestekræfter. Der ankom 176 superbiler og over 2000 bilentusiaster mødte op på Expo Partners parkeringsplads.

Stævnemøderne kører på tredje år i træk ved den fredede tankstation i Skovshoved, der er tegnet af Arne Jacobsen. Her har vi sommeren over hver søndag, byder på gratis kaffe og bilsnak i samarbejde med Olivers Garage – og alle er velkomne, det kræver ikke tilmelding og det er gratis både at være med og se på.

Søndag den 3. september flytter vi hele molevitten til Viborg, hvor firmaet Expo Partner på Vestervangsvej 8 lægger P-plads og udstilling til fra 11.00 til 13.00.

