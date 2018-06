Kom til Sportscar Event på Jyllandsringen på lørdag

Sportscar Event – eller sportsvogne mod cancer, som mange af kørerne siger – er en gruppe af mænd (plus en enkelt pige), der giver ture i deres Ferrarier, Lamborghinier, Porscher, you name it, på racerbaner; næste gang på lørdag den 9. juni på FDM Jyllandsringen.

”En oplevelse for livet,” siger de. Men hvordan opleves det så at bakse sig ned i en superbil – og ja, de er altid meeeget lave – og så ellers sige ok til køreren?