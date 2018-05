Kom til Opel Track Days: Sømmet i bund i Sverige

Lær svingets kunst og kom med på rallytur

Du vil på dagen få kyndig vejledning af Opels egne instruktører, der vil guide dig igennem de enkelte kørediscipliner. Knutstorp er kendt for at være særligt egnet til at teste sine evner i sving på, og den lidt over 2 kilometer lange bane er derfor perfekt til et arrangement som dette. Det afspejles i programmet, der byder på ”kurveteknik + brems i kurve (ABS)” samt ”kurve-/Ideallinjekørsel på fuld bane”. Et sving vil aldrig være det samme igen!

Du kommer således igennem en hel dag med forskellige øvelser, der skal afprøve dine kundskaber bag et rat, kun afbrudt af et par små pauser og frokost, og til allersidst venter så glasuren på kransekagen, når du kommer ud på en såkaldt ”Taxi Drive” i en af Opels rallybiler med en garvet chauffør bag rattet.

Alle bil- og fartglade derude har muligheden for at komme med til Opel Track Days den 11. eller den 12. juni for 2.695 kr. pr. person.

Der blev tordnende udsolgt sidste år, så tilmeld dig allerede nu til en action-fyldt dag i det svenske!