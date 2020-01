Kom til kæmpe motorshow i Herning i weekenden

I weekenden kan du se alle de kendte motorcykelmærker og prøve og opleve biler fra mærker som Mercedes Benz, Toyota, Jaguar og Range Rover. Det er femte gang, Motorshow afholdes i MCH Messecenter Herning.

"Vi kan mærke interessen for Motorshow hvert år. Udstillerne kommer igen, og der kommer flere nye til. De besøgende strømmer også til, så vi glæder os til endnu en gang at åbne dørene for en totaloplevelse, hvor man kan se, røre og prøve alt," fortæller arrangøren og manden bag ASP Event A/S, Lars Green.

Europamester i gravko

I år bliver drift-området udvidet, og publikum kan se frem til at opleve Red Bull-drifteren Alexandr 'Grinya' Grinchuk udføre sin magi på banen.

De store maskiner kan også imponere, og i Hal C kan man opleve europamesteren i Volvo gravemaskine, den lokale vildbjerggenser, Bendt Risom agere bartender, når han blander rom og cola - med sin gravemaskine.

En af Danmarks dygtigste trial-talenter, Mikkel Brade, har sin debut på Motorshow, hvor han optræder med sin trial-motorcykel for publikum, og det er bare et udpluk af programmet i Herning.

Samme weekend som Motorshow 2020 er Jyske Bank Boxen centrum for Yamaha SuperCross & Freestyle Show for dem, der gerne vil have en unik og anderledes motorsportsoplevelse. Fredag og lørdag kan publikum igen i år opleve de bedste kørere og verdensstjerner i et spektakulært show og hæsblæsende løb med masser af action og hæsblæsende stunts.

Motorshow 2020 foregår i MCH Messecenter Herning i hallerne M, G og C 31. januar-2. februar 2020.