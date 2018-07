Kom til danmarkspremiere på ny Skoda Fabia

LED-lygter i ny Fabia

Fabia er en af Skoda’s mest populære modeller i Danmark. Det skyldes helt sikkert, at du får masser af plads til lave priser. Vælger du en Fabia Combi kan du prale af at have et bagagerum på 530 liter i en lille stationcar. Der er altså ikke tale om en helt ny Skoda Fabia - blot et facelift. Og hvad angår designet, har Fabia’s front fået mere markante linjer, så den ligner sine søskende i Skoda-familien. LED-forlygter nu er standard på alle udstyrsniveauer. Bagenden er frisket op med en ny bagkofanger og LED-baglygterne, der dog er ekstraudstyr til 1.900 kr..

Kabinen har også fået en lille opfrisker med små designændringer. Det inkluderer også en ny generation af infotainmentsystemet, som Skoda har døbt” Swing” der blandt andet inkuluderer DAB+-digital radio. Desuden er der også et nyt opgraderet navigationsystem, som er ekstraudstyr til 6.400 kr. til Ambition og 5.500 kr. til Style.