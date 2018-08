Kom og se 1.000 historiske biler i Silkeborg

Centrum for begivenhederne er en lukket sprintbane, hvor der køres løb med klassiske biler og young timere. Det er også her Sportscarevent kører en time lørdag middag for at samle penge ind til Børnecancer fonden.

Mange bilmærkeklubber besøger festivalen. I 2018 bliver der besøg af NSU-klubben, der har lagt deres årstræf i denne weekend. Der et stort træf for luftkølede VW-modeller af alle typer, og et mindre men nok så eksklusivt besøg fra Matra-klubben.

Der bliver indrettet en hippielejr i Lunden, så bliver som at træde ind i en tidslomme fra 70'erne, og det er også her at ”Classic Street” med boder, vintage-marked og reservedele findes.

Alle med en gammel bil, de gerne vil vise frem er velkomne. Se mere på automania.dk