Kom og Ræs med hjertet

Alle pengene går til børnene

Alle donationer og penge, der bliver genereret eller kørt ind i forbindelse med dette event går ubeskåret til Julemærkehjemmet Fjordmark. Alle omkostninger bliver afholdt af sponsorerne. Ud over den økonomiske støtte, giver „Ræs med hjertet" børnene fra Julemærkehjemmet Fjordmark en oplevelse for livet, idet de alle får en køretur i en sportsvogn.

"Dagen er en kæmpeoplevelse for børnene. Derudover er vi taknemmelige for, at der er en gruppe mennesker, der via deres interesser og forbindelser vil bruge kræfter på at skaffe midler til Julemærkehjemmet. Det har en stor værdi for os”, siger forstander Lasse Balsgaard, der håber på stor opbakning fra det sønderjyske erhvervsliv. ”Det er et godt sted at netværke eller tage sine medarbejdere med på en oplevelse.”

Der kommer en stribe spændende superbiler

Blandt bilerne i år er bl.a en Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo og en Ferrari 488 Pista.

Se hele listen over biler her