Kom med til kåringen af Årets Bil 2019

Den 23. januar skal vinderen af Årets Bil i Danmark 2019 findes. I samarbejde med Forstadsmuseet i Hvidovre vil Motorjournalisternes Klub Danmark gerne inviterer til en uforglemmelig aften.

I anledning af 50-års jubilæet for kåringen er det for første gang muligt at købe billetter til selve prisuddelingen, der ellers har været et lukket arrangement for bilbranchen. Kom og bliv klogere på årets fem finalister, få et indblik i stemmeafgivning og vær vidne på første parket, når årets vinder afsløres sidst på aftenen.

Kåringen markerer samtidig åbningen af udstillingen Familien Danmark på Hjul – Årets Bil 1969-2019 i Hvidovre, og inden prisuddelingen er der fri adgang til udstillingen, der præsenterer de sidste 50 års vinderbiler i en flot og spændende scenografi.

Kl. 18 starter prisuddelingen med en velkomstdrink. Mads Christensen er konferencier, og undervejs serverer Timm Vladimirs køkken en lækker tre-retters middag med dertilhørende vine.

Når alle stemmer er afgivet, og vinderen er fundet, forsætter aftenen med DJ og bar.

De fem finalister til Årets Bil i Danmark 2019 er:

Ford Focus, Hyundai Kona, Jaguar I-Pace, Kia Ceed og Peugeot 508.

Praktiske informationer