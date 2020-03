Kom med på job, når vores spionfotograf spotter bil-prototyper i Nordsverige

For sent at flygte

Når jeg springer frem, er det for sent for dem at flygte, men det forhindrer dem ikke i at træde på speederen i et forsøg på at slippe fra mig.

Hov, vent! Hvad kommer der? Det ser ud som en Audi. En A3, vil jeg mene. Yes! Det er den nye RS3. Endnu bedre – det er en RS3 sedan, den har vi aldrig set før!

Døren flyver op, jeg hopper over sneen, spæner ud midt på vejen. Jeg er sikker på, at han skal dreje her. Gør han ikke det, kører han mig over, men jeg tager chancen og gør mig klar med kameraet. Jeg zoomer ind, og trykker på udløseren, der kører løs, mens jeg følger bilen i en blød bevægelse.