Kom med, når Bilklubben optager live i drive-in bio

Podcasten Bilklubben lancerer sit først live-arrangement. Det finder sted i Lynge Drive In Bio i Nordsjælland, hvor der er plads til 250 biler til en live-optagelse af Bilklubbens podcast og filmen "Ud at køre med de skøre" på lærredet.

Har du misset Danmarks nye bilpodcast Bilklubben, så tjek den ud, så snart du kan. Det er nemt og gratis på Podtail, men find den, hvor du finder dine podcasts.

Bilklubben kører på sin anden sæson, hvor besætningen fortsat består af livsstilsekspert Christian Grau, bilentusiast Nils Petter Bro, tidligere redaktionschef på Bil Magasinet Anders Richter og tv- og radio-vært Anders Breinholt. Hver uge er der nye afsnit med bilsnak for entusiaster og bilglade.

Nu er podcasten klar med sit første live arrangement, som finder sted den 29. september kl. 17.00, hvor man kan mingle med andre biltosser og ikke mindst værterne på podcasten. Kl. 18 optages en live podcast på pladsen, og kl. ca. 19.30 vises "Ud at køre med de skøre".

"Bilklubben podcast har fået rigtig mange lyttere, siden vi gik i gang i marts i år, og vi har glædet os til endelig at kunne lave et arrangement, hvor vi får mulighed for at møde alle de mennesker, der trofast lytter med hver mandag," siger Anders Richter fra Bilklubben Podcast.

Der er plads til 250 biler. Billetterne koster 95 kr. og du kan købe dem lige her.