Kører 1.942 km på el – uden at stoppe for at lade!

Banebrydende test

En Toyota RAV4 plugin-hybrid i femte generation (præ-facelift) har et batteri på 18 kWh og en rækkevidde på el på lidt over 60 km. Alligevel er det lykkedes virksomheden Electreon at køre næsten 2.000 km i træk i en sådan uden at stoppe for at lade op (og uden at bruge benzinmotoren, selvfølgelig).

Turen blev foretaget på virksomhedens testbane i Israel, hvor de har indbygget trådløs opladning, som kan lade et batteri op, mens bilen kører. Målet var at demonstrere, hvor godt det virker – ved at køre 100 timer i streg på den 200 meter lange bane.