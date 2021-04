Kør race for en slik: 3 trackday-helte til under 50.000 kr.

Hvis du skal have det sjovt på en bane, så er en Volvo S80 måske ikke det første indskud. Men én unægtelig sjov del af baneræs er at give konkurrenter baghjul, og her vinder Volvo S80 med sin T6-motor altså på hestekræfter: 272 hk stod er fra fabrikken klar til at hive luksussedan'en op til 100 km/t på bare 7,2 sekunder.

Sælgeren forlanger 49.900 kr. for dette eksemplar, men man skal ikke være bange for kilometer: Denne har nemlig kørt 291.000 kr. Den har automatgear og forhjulstræk, hvilket trækker fra sports-værdien. Giv den et sæt sportsdæk og grin af en GTI-ejer fra læderstuen.