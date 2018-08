Kør ordentligt, og få op til 30 pct rabat på forsikringen

Forsikringen Tryg Drive er det seneste år testet på unge bilister, og resultaterne er så gode, at Tryg nu tilbyder den til kunder i alle aldre.

Konceptet går ud på, at bilister, som tegner den nye bilforsikring, får tilsendt en dongle, der skal sættes i et stik i deres bil. Donglen, der er trådløst forbundet med en app, analyserer forsikringstagerens kørsel og belønner ham/hende med op til 30 procent rabat på forsikringen i form af en kørebonus, hvis han/hun kører godt.

Tryg vurderer hver enkelt bilist

"Vores priser har hidtil været beregnet ud fra en risikovurdering, der bygger på skadedata for en gruppe af kunder. Men ved hjælp af ny teknologi er vi nu i stand til at vurdere kørslen for hver enkelt bilist. I praksis betyder det, at vi kan tilbyde en pris, der tager udgangspunkt i individets adfærd fremfor en gruppes kørselsmønster," fortæller Frederik Sjørslev Søgaard, direktør for pris- og produktudvikling hos Tryg.