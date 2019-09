Koenigsegg slår 0-400-0 km/t rekord – se videoen hér

Slår Bugatti med ti sekunder

Dengang var rekorden et svar på Bugatti's officielle 0-400-0 km/t tid for Chiron på 41,96 sekunder sat i september samme år. Regera er altså nu over 10 sekunder hurtigere end Bugatti Chiron.

Den nye rekord blev sat på en militær flyvestation i Råda i Midtsverige med Koenigsegg's fabrikskører Sonny Persson bag rattet.

Ifølge Koenigsegg var rekordbilen en standard bil komplet med lædersæder, aircondition og andet luksusudstyr og dermed helt identisk med den Koenigsegg Regera, Bil Magasinet har på forsiden netop nu. Eneste modifikation er et indbygget sikkerhedsbur.

Se video af rekorden herunder: