Koenigsegg lancerer Jesko Absolut, som skal blive den første bil til at krydse 500 km/t

F-15 jagerflyet inspirerede svenskerne

For at skabe det svenske lyn, har Koenigsegg presset vægten ned til 1.320 kg. Den lave vægt og de mange kræfter betyder, at Jesko Absolute kan have en fuld tank, oppakning samt to passagerer i bilen og have et vægt/effekt-forhold på 1:1.

Monocoquen er lavet i kulfiber. Jesko Absolute mangler de massive spoilere, vi ellers ofte ser på biler i dens klasse. Det giver svenskeren en mere slank form. I stedet for spoilere har raketten fået to finner bagpå, inspireret af F-15 jagerfly, som stabiliserer og reducerer vindmodstand.