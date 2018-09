Københavns Kommune taber endnu en retssag om parkering

Pas på med at parkere i Københavns Kommune

”Bilisten har jo betalt for parkeringen. Det er jo også tydeligt for enhver, at bilisten har haft til hensigt at indtaste den rigtige nummerplade, hvilket kommunen også erkender. Derfor er vi også tilfredse med fogedrettens afgørelse,” siger Casper Schad, advokat i FDMs juridiske rådgivning.

Netop det, at fejlen er så åbenlys, er fremhævet i rettens afgørelse. Her fremgår det, at fejlen er af sådan en karakter, ”at det efterfølgende har været muligt for Københavns Kommune at identificere bilen og konstatere, at der var betalt for parkering”.

Fjerde retssag om tastefejl

”Det er den fjerde retssag om helt åbenlyse tastefejl, en bilist har vundet over Københavns Kommune. Derfor forstår vi i FDM heller ikke, at Københavns Kommune fortsætter med at retsforfølge bilister i den slags tilfælde. Bilisterne har jo betalt for parkeringen, og kommunen har derfor fået deres penge og er ikke blevet snydt af bilisten. Hvad er så formålet med at hive bilisterne i retten?” siger Casper Schad.

FDM har den seneste tid ført flere sager om tastefejl mod Københavns Kommune og har vundet dem alle, og flere sager er på vej.