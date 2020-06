I disse haller skal Københavns fedeste bilmuseum ligge, og det er snart klar

Vestsjællands Bilsamling har levet et stilfærdigt liv i en tidligere sengefabrik i Sæby mellem Slagelse og Kalundborg. Nu flytter hele museet til Bagsværd nord for København, hvor familien bag samlingen indretter et helt nyt bilmuseum og oplevelsescenter for klassiske biler.

Bag Vestsjællands Bilsamling står Erik Haaning, der har samlet og handlet med klassiske biler i mere end 40 år. Han er gået sammen med sine to sønner, ejendomsudviklerne Nicolas og Michael Haaning om at købe og renovere fabriksbygningerne på Smørmosevej 16, tæt på Farum motorvejen i Bagsværd, som før var Velux’ beslag-fabrik.