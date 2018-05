Knægt på 5 år fik kørekort hos Mercedes

Hvert år kommer 150.000 børn under 15 år ud for en ulykke, der er så alvorlig, at den kræver besøg på skadestuen.

Continental og Børneulykkesfonden rejser i øjeblikket rundt i Danmark med en oppustelig trafiklegeplads, hvor de mindste lærer om regler og opførsel i trafikken.

"Det var rigtig sjovt. Jeg prøvede både at køre bil og på cykel," fortalte Liam på fem år, da han havde gennemført banen flere gange og sad og pustede ud hos sin mor, Mascha Bohn. De var forbi Ejner Hessel A/S i Tilst ved Aarhus, da den store Mercedes-Benz forhandler holdt åbent hus for at fejre de nye lokaler.