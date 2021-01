KITT fra Knight Rider er til salg

The KITT car

Var du ung i starten af 80’erne kan du med al sandsynlighed huske kultserien Knight Rider. Her spiller David Hasselhoff en specialagent, der skal gøre livet surt for forbryderne. Mange bilfans vil nok mene, at det ikke er David Hasselhoff, der har hovedrollen i TV-serie, men derimod en sort Pontiac Firebird Trans Am, bedre kendt som The KITT car (KITT står for Knight Industries Two Thousand)

Tilbage i 1982 tog man en ny Pontiac Firebird Trans Am og byggede den om, så den passede ind i seriens handling. Dengang kostede ombygningen svimlende 100.000 dollars.