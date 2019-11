Kinesisk elbil kører på sprit fra Aalborg

Kinesisk elbilsproducent bliver medejer af dansk firma

Turen forbi Danmark var næppe tilfældig. Flere danske firmaer er nemlig involveret i udviklingen af teknologien bag.

Det gælder firmaet Lithium Balance fra Smørum uden for København, der er valgt som en af to leverandører af batteristyresystemer i bilen. Samarbejdet er kommet i stand via Lithium Balance's kinesiske medejer, Zenlead, som har været med til at udvikle batteripakken, og er ansvarlige for at sætte batteripakken i produktion.

Men et andet dansk firma er dybt involveret i udviklingen af en helt ny teknologi, som Aiways vil benytter sig af. Blue World Technologies hedder firmaet, der udvikler og producere brændselceller, som fungerer med methanol - på dansk kaldet træsprit - i stedet for brint.

Blue World Technologies blev etableret i Aalborg i foråret 2018 og fik efterfølgende kinesisk medejer. Allerede i oktober 2019 havde firmaet 41 medarbejdere.