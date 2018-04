Kineserne gafler BMW-folk til ny elbilssatsning

“Byton” er det kryptiske navn på endnu en elbil, som producenten af samme navn vil have salgsklar også I Europa I 2020. Konceptet til bilen blev vist første gang på elektronikmessen i Las Vegas i januar. I denne uge har den så europæisk premiere i Milano i forbindelse med møbelmessen i denne uge.

Det kan vel være endnu en fantasifuld elbil, men når man ser persongalleriet bag, må man lytte efter et øjeblik. Bag udviklingen af Byton står nemlig to væsentlige BMW-folk: Carsten Breitfeld, der stod bag BMW i8 og Daniel Kirchert, der var ansvarlig for BMW’s salg i Kina.

Blandt notabiliteterne er angiveligt også folk fra Apple