Hyundai og Kia præsenterer platform til elbiler med op til 500 km rækkevidde

Kan lade andre elbiler op

Platformen af udviklet, så den kan have motorer i begge ender, og dermed gøre en given model firehjulstrukket. Frontmotoren er den primære og har et koblingssystem, så hjulene kan afkobles fra elmotoren, når bilen triller med høj fart.

Elteknikken er udviklet, så den både kan lade og aflade. Det vil sige, at batterierne kan bruges til at levere strøm til andre eksterne komponenter, og således også andre elbiler, hvis en nabo skulle køre tør.

Både batterikapaciteten og motorernes ydeevne vil være fleksibel. Batterierne kan levere op til 600 hk, og Hyundai udelukker ikke, at der kommer "N"-udgaver på den nye teknik. "N" er Hyundais betegnelse for særligt sportslige versioner.

Første bil på den nye teknik bliver angiveligt en Hyundai Ionic-afløser.