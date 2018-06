Kia Ceed: Stilfærdig revision af danskerfavoritten

Hvor?

Den reviderede Kia Ceed blev præsenteret for danske motorjournalister i Hørsholm nord for København.

Hvad er nyt?

Den europæisk producerede Kia Ceed blev lanceret i 2006. Anden generation kom i 2012, og det er den, der nu får et kraftigt facelift, som skal gøre det ud for tredje generation.

De grundlæggende dimensioner er uændrede, men den nye version er blevet mere rummelig i kabinen, og al mekanik og ikke mindst undervognen er revideret.

Udvendigt kendes den nye Kia på nyt LED-kørelys for og bag.

Hvilket indtryk?

Førstehåndsindtrykket er en opgradering af kabine og bedre komfort, i hvert fald i de dyrere udstyrsvarianter, som var til gængelige ved præsentationen. Materialernes finish er blevet bedre, støjniveauet er sænket og retningsstabiliteten er forbedret.

Ved præsentationen pointerede Kia også, at der er arbejdet ihærdigt med dynamikken. Første tur i flere varianter gav dog indtryk af, at man skal vælge modellen med kørestilvælger – og dermed variabel affjedringskomfort – for at få det fulde udbytte af det.