Kendt jysk bilhus gør klar til generationsskifte

Hvad er målet med jeres byggeplaner?

"Målet er helt overordnet at ruste os til fremtiden. Ved siden af bilforretningen har vi over de seneste 15 år opbygget et ejendomsselskab, som i de kommende år for alvor skal have luft under vingerne. I sammenfald med planerne om opførelsen af nye moderne faciliteter til bilforretningen har ejendomsselskabet fået øje på mulighederne for at udvikle den nuværende attraktive placering til erhvervsudlejning. Derfor er der lagt planer for opførelsen af et nyt bilhus i flere plan på en anden matrikel, som støder op til det eksisterende og stadig tidssvarende værksted, mens et butikscenter på 11.000 kvm vil få facade ud mod den befærdede Viborgvej i Center Nord-området," siger Per Sand Jensen.



Hvad er planen?

"Vi vil i år gennemføre et nøje tilrettelagt generationsskifte, så firmaets 50-års jubilæum i 2019 kan fejres med en organisation, der har blandet kortene. For at realisere de store byggeplaner skal mange brikker endnu falde på plads, men inden for en horisont på tre til fem år forventer vi at kunne byde vores kunder fra hele landet velkommen i et nyt bilhus midt i knudepunktet af Silkeborgs detailhandel med de strøgkunder og synergieffekter, det vil kaste af sig."